Roma | Picierno ' da Zacharova attacco calcolato Russia oggi nostra nemica'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Le parole di Maria Zakharova sono vergognose e rientrano perfettamente nei manuali della propaganda del Cremlino: prendere un fatto di cronaca e strumentalizzarlo per diffondere odio e discredito verso i Paesi europei che sostengono l'Ucraina. È un attacco da manuale, cinico e calcolato, contro l'Italia e contro l'Europa". Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd. "La Russia di Putin è oggi nostra nemica, perché combatte la libertà, la democrazia e i valori su cui si fonda l'Unione europea. Usare il dolore e il patrimonio storico di Roma per fare disinformazione è un gesto meschino che dimostra ancora una volta la natura tossica e aggressiva del regime russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
