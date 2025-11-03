Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Trovo disgustosa e rivoltante l'ironia della portavoce russa Marija Zacharova sulla tragedia del crollo della Torre dei Conti avvenuta questa mattina a Roma. Bene ha fatto perciò la Farnesina a convocare l'ambasciatore russo perché davvero non è accettabile restare indifferenti a tali provocazioni. Ritengo che di fronte a simili, drammatici eventi l'unico atteggiamento che si dovrebbe tenere sia quello della vicinanza umana e della totale solidarietà. Voglio pertanto esprimere la mia vicinanza agli operai feriti e ringraziare quanti, a cominciare dai Vigili del Fuoco, si sono adoperati per gli immediati soccorsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: Pellegrino (FdI), 'su tragedia del crollo da Zacharova ironia disgustosa'