Roma paura ai Fori Imperiali | crolli alla Torre dei Conti Quattro feriti uno grave Operaio bloccato sotto le macerie
Paura in centro a Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.
