Paura a Roma dove una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è parzialmente crollata davanti gli occhi increduli di passanti e turisti. Un primo crollo si è verificato intorno alle 11.30 della mattinata di lunedì 3 novembre: un secondo crollo, invece, è stato registrato alle 12.50 mentre i vigili del fuoco, accorsi sul luogo, stavano lavorando per estrarre dalle macerie un operaio. Al momento, infatti, sono quattro gli operai tratti in salvo mentre un altro, come detto, è ancora intrappolato. Il ferito più grave per ora ha 64 anni ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso per un trauma cranico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma, paura ai Fori Imperiali: crolla parte della Torre dei Conti. Un operaio sotto le macerie | VIDEO