Roma | P De Luca Pd ' parole Zakharova irresponsabili Meloni intervenga subito'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sono gravi, offensive e indegne. Non è tollerabile ascoltare offese e propaganda del genere in occasione di una tragedia come il crollo della Torre dei Conti per attaccare l'Italia e tentare di minare il nostro sostegno all'Ucraina. Si tratta di un intervento irresponsabile che offende il nostro Paese, di fronte ad una tragedia simile, con i soccorritori ancora impegnati sul posto per salvare un operaio coinvolto”. Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee. 🔗 Leggi su Iltempo.it

