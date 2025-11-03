Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Seguo con apprensione l'esito delle operazioni di salvataggio dell'operaio rimasto sotto le macerie dopo il duplice crollo di questa mattina della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. In azione anche i reparti speciali Usar dei Vigili del fuoco, a cui va tutta la nostra gratitudine per la complessità delle operazioni in corso con il rischio di un ulteriore crollo. Il tempo per fare valutazioni e riflessioni non è certo oggi, l‘auspicio è solo quello di salvare la vita all'operaio rimasto intrappolato. Agli altri operai estratti vivi, di cui uno in ospedale, va tutta la mia vicinanza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: Milani (FdI), 'prioritario salvare vita operaio, valutazioni su crollo in seguito'