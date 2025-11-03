Roma Meloni | apprensione vicina a operaio intrappolato
Roma, 3 nov. (askanews) – “Seguo con profonda apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo. Desidero ringraziare tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorritori che stanno intervenendo con coraggio, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema difficoltà. Ci stringiamo attorno a tutte le persone colpite da questo grave evento”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Solo un anno fa, sulla #MetroC di Roma, il Governo Meloni aveva tagliato 425 milioni di euro, rischiando di compromettere il completamento di un’opera fondamentale per la #mobilità della Capitale, poi salvata grazie a un nostro emendamento votato all’unan - facebook.com Vai su Facebook
A Roma slogan anche contro la Meloni: "Dimettiti. Siamo il terzo esportatore di armi verso Israele" - X Vai su X
Meloni,seguo con apprensione soccorsi a Roma, vicina all'operaio - "Seguo con profonda apprensione l'evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Roma, Meloni: apprensione, vicina a operaio intrappolato - (askanews) – “Seguo con profonda apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Scrive msn.com