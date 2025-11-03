Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Bollate, addio Daniele, ultimo vero comunista ilnotiziario.net
Le previsioni del tempo: arriva l'alta pressione, ma nel weekend c'è il ribaltone iltempo.it
Assedio a Pokrovsk, Kiev ottiene i patriot tedeschi tgcom24.mediaset.it
Due Novembre, messa del Papa per Francesco e i cardinali morti tgcom24.mediaset.it
Ecco i device Xiaomi, POCO e Redmi che non riceveranno l’aggiornamento a HyperOS?3.1 tuttoandroid.net
M5S GT Valle Caudina, lettera aperta ai cittadini: “Regionali, vincere senza convincere?” anteprima24.it
Che tempo che fa, non c'è Greta? Come rimedia Fazio
L'assenza di Greta Thunberg a Che tempo che fa sul Nove non ha impedito alla trasmissione condotta ... ► liberoquotidiano.it
Africo Nuovo, fermato in auto per un controllo fornisce una patente tedesca falsa: denunciato
Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un nuovo successo investigativ... ► reggiotoday.it
Venezuela, il premio Nobel per la Pace Machado appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico" | Maduro: "Nessuno ci toglierà la nostra democrazia"
Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traff... ► tgcom24.mediaset.it
Accoltellata, forse aggressore in video
14.40 Un uomo di circa 50 anni, coi capelli bianchi, scarpe da ginnastica nere, con uno zaino e un ... ► televideo.rai.it
Guardaroba nuovo senza spendere alcun euro: un arresto
Il colpo era ambizioso, ma alla fine è fallito miseramente. I carabinieri della stazione di Novent... ► padovaoggi.it
“Il mio cervello… non ho più controllo”. Platinette, l’annuncio sulla salute preoccupa i fan
Personaggi TV. Dopo mesi di silenzio e una lunga assenza dal piccolo schermo, Mauro Coruzzi, conosc... ► tvzap.it
iOS 26.1 arriva oggi sui tuoi iPhone: 7 cose che devi sapere prima di aggiornare
È finalmente arrivato il momento. Dopo settimane di versioni beta riservate agli sviluppatori e agl... ► screenworld.it
Golf, Paratore, Celli e Mazzoli conquistano la ‘carta’ per il DP World Tour 2026
Tre italiani nella nuova élite europea: decisiva la grande prova di Mazzoli nel Rolex Grand Final d... ► sportface.it
Operatrice sanitaria aggredita in ospedale a Taranto
Tarantini Time QuotidianoGiovedì scorso (30 ottobre) si è verificata l’ennesima aggressione ai dann... ► tarantinitime.it
Maratona New York 2025: piazzamenti e tempi dei migliori italiani all’arrivo. Ruggiero dietro a Meucci, Venturi miglior donna
Daniele Meucci è stato il miglior italiano alla Maratona di New York, la 42 km più prestigiosa e im... ► oasport.it
Fotografia: oltre 27 mila visitatori per Cortona On The Move
Arezzo, 3 novembre 2025 – La 15esima edizione di Cortona On The Move, festival internazionale dedic... ► lanazione.it
Marchegiani promuove Spalletti e rivela: «Mi ha sorpreso a Cremona per questo motivo qui». La sua analisi sul tecnico bianconero
di Redazione JuventusNews24Marchegiani promuove Spalletti: l’opinionista Sky loda l’esordio del tecn... ► juventusnews24.com
Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità
Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il tecnico è ai titoli di coda: la società p... ► calcionews24.com
Lecce ospita la 123esima tappa dell’international Street food dal 7 al 9 novembre
Da venerdì 7 novembre al 9 novembre 2025, Lecce ospiterà la 123ª tappa dell’International Street F... ► lecceprima.it
Parma Milan con Pulisic, forse anche titolare. Rabiot scalpita, anche se …
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha quasi completamente smaltito l'infortunio... ► pianetamilan.it
Il Genoa è arrivato all'apocalisse in un lampo. Come?
Ogni squadra di calcio felice, specularmente alle famiglie di Tolstoj, è felice a modo suo, mentre ... ► ultimouomo.com
Minaccia un gruppo di ragazzini con fucile e machete. “Era infastidito dagli schiamazzi”
Borgo a Mozzano (Lucca), 3 novembre 2025 – Infastidito dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzini, ... ► lanazione.it
In difesa dell’onore e del sacrificio della Guardia Costiera Italiana
di Paolo Fedele * Con profonda amarezza assistiamo all’ennesimo attacco gratuito e fazioso rivolto,... ► laprimapagina.it
Cecilia Rodriguez parla di Santiago: il segnale che la pace con Belén è davvero tornata
Weekend di festa in casa Rodriguez. Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, il prima figlia di... ► today.it
Muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale: 4 indagati
Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro persone iscritte nel registro degli indagati per la morte d... ► anteprima24.it
Capelli lunghi, forti e lucenti. 12 sieri per la cute, e per tutti, da provare adesso
La salute dei capelli parte dal cuoio capelluto e prendersene cura è essenziale per ottenere un chi... ► dilei.it
Milano, ecco chi è il presunto accoltellatore ricercato per l'aggressione di Gae Aulenti
La vittima, una 43enne dipendente di Finlombarda, è stata colpita alla schiena mentre si recava al l... ► tgcom24.mediaset.it
Crolla una parte della Torre dei Conti in centro a Roma, poi un nuovo cedimento. Un operaio ancora disperso sotto le macerie
La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte sup... ► roma.corriere.it
Bomber, muro, papà: i segreti di Pavlovic, che nel Milan fa per tre
Il serbo al secondo gol stagionale e l'esultanza con il pallone sotto la maglia rivela: diventerà pa... ► gazzetta.it
Corruzione urbanistica a Usmate Velate: i condannati e chi andrà a processo
Usmate Velate (Monza Brianza), 3 Novembre 2025 - Tre condanne, un'assoluzione, due patteggiamenti e... ► ilgiorno.it
Sondaggi politici, la Supermedia: crescono FdI e FI, male il Pd e la Lega
Un raggio d’analisi ampio che testimonia l’ascesa di Fratelli d’Italia e di Forza Italia contro il ... ► lettera43.it
Napoli, Politano: “Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! Eintracht? Bisogna sboccare il match prima possibile”
Alla vigilia della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, l’attaccante del Napoli... ► parlami.eu
Fori imperiali, crollata parte della Torre dei Conti: un operaio è gravissimo, un altro ancora sotto le macerie
Sul posto sono giunte anche le autorità, a cui spetterà il compito di far luce sulla dinamica e le ... ► ildifforme.it
Pagelle Verona Inter, Luis Henrique il peggiore in campo per il CorSport: bocciatura anche per Lautaro!
di Redazione Inter News 24Pagelle Verona Inter, Luis Henrique il peggiore in campo per il CorSport: ... ► internews24.com
Perchè è crollata la Torre dei Conti ai Fori Imperiali? Le domande e le risposte
Per quale ragione è crollata la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma: ecco tutte le domande e ... ► cityrumors.it
Million Day oggi lunedì 3 Novembre 2025: numeri vincenti in diretta, estrazioni di oggi alle 13 e alle 20:30, ritardatari e premi
Million Day oggi 31 ottobre 2025: numeri vincenti in diretta delle estrazioni di oggi alle 13 e 20:3... ► affaritaliani.it
Le notizie di scienza della settimana
Un antidoto per il veleno dei serpenti, una superluna mai vista quest’anno, un nuovo antibiotico: ... ► internazionale.it
Fabio Schiavello nuovo general manager di Fendi Casa
Fendi Casa ha un nuovo general manager: si tratta di Fabio Schiavello, che entra così a far parte de... ► lettera43.it
No, l'Europa non controllerà il contenuto delle chat: la vigilanza spetterà ai gestori delle piattaforme
La Danimarca, che guida il Consiglio Ue fino a fine anno, ha comunicato alle capitali un cambio di... ► today.it
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, le immagini da un ristorante
Il primo crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel video girato da un membro ... ► lapresse.it
Fori imperiali, la Torre dei Conti crolla per la seconda volta in diretta. Aperto un fascicolo: il caso è politico
C'è stato un secondo crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma.... ► liberoquotidiano.it
Milan Roma, Costacurta su Leao: “Rafa è stato molto bravo. Con quegli spazi ha giocato sul velluto”
Alessandro Costacurta elogia Leao dopo Milan-Roma. Il portoghese è sempre più al centro del progetto... ► pianetamilan.it
La performance 'Where' in scena al Teatro Kismet
Il 12 novembre (ore 21.30) è invece in programma un appuntamento interamente dedicato all’accessib... ► baritoday.it
“Tra poco ti raggiungo”: quel messaggio su TikTok che poteva trasformarsi in una tragedia
A volte basta un dettaglio per capire che dietro uno schermo si nasconde una richiesta d’aiuto. È ... ► frosinonetoday.it
Le previsioni del tempo: arriva l'alta pressione, ma nel weekend c'è il ribaltone
La prima settimana di novembre si apre con il transito di una piccola saccatura sul Mediterraneo ce... ► iltempo.it
Judo, il napoletano Manuel Parlati è campione europeo U23
Manuel Parlati ha conquistato il titolo di campione europeo U23 nella categoria al limite degli 81... ► napolitoday.it
Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre: frecce tricolori e strade chiuse
Ancona, 3 novembre 2025 – Ancona si fa bella per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio ... ► ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi non ha dubbi sulla Juventus: «Champions League obiettivo minimo, ma sulla corsa scudetto voglio dire una cosa» – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Paolo Rossi sicuro sulla Juventus: la classifica è corta, la squadra ha p... ► juventusnews24.com
Valtur: “Three games pack” per le gare interne contro Cento, Mestre e Pesaro
BRINDISI - La squadra biancoazzurra è tornata alla vittoria, trascinata anche da un pubblico sempr... ► today.it
AI, NFT e blockchain per proteggere i contenuti: webinar gratuito 12 novembre
Proteggere e valorizzare ciò che si pubblica online è diventato decisivo. Mercoledì 12 novembre, da... ► sbircialanotizia.it
A Rocchetta Sant’Antonio nasce un centro per l’integrazione dei migranti
Si svolgerà mercoledì 5 novembre, a partire dalle 10.30, a Rocchetta Sant’Antonio, l’inaugurazione... ► foggiatoday.it
Postino investito dalla sua auto, portato a Careggi con l’elisoccorso
Montemurlo (Prato), 3 novembre 2025 – Grave incidente a Montemurlo, nella zona della Rocca. Pochi m... ► lanazione.it
Luciano Buonfiglio rivela: “Saranno quattro portabandiera per Milano Cortina 2026”
Il conto alla rovescia prosegue velocemente in vista dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milan... ► oasport.it
Papa Leone celebra la messa per vescovi e cardinali defunti. Il ricordo di Bergoglio
Riprendendo un'antica tradizione, Papa Leone XIV ha celebrato stamani, all'altare della Cattedra di... ► iltempo.it
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la storia della struttura dal Medioevo a oggi
La Torre dei Conti, la torre medievale a Roma interessata da un parziale crollo nella giornata di l... ► lapresse.it
LIVE Sonego Choinski 1 1, ATP Metz 2025 in DIRETTA: inizia il torneo dell’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.... ► oasport.it
Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra
Cinque punti guadagnati in 3 mesi. L'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 certifica il gradime... ► liberoquotidiano.it
MagmaS diventa fashion partner ufficiale dell'U.S. Avellino
Nel cuore della Biblioteca Provinciale di Avellino, nasce una sinergia che fonde cultura, moda e p... ► avellinotoday.it
La campagna elettorale entra nel vivo. Fico, secondo un sondaggio, si trova in posizione favorevole
Manca meno di un mese alle elezioni regionali in Campania, un appuntamento politico di grande rilev... ► cilentoreporter.it
Marsiglia Atalanta, quarta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 2025/2026. I francesi punta... ► sport.periodicodaily
La protesta di Coldiretti contro il nuovo polo della logistica da 40mila mq
A Imola dovrebbe sorgere un nuovo polo per la logistica da 40mila metri quadri. Il progetto, appro... ► bolognatoday.it
McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne (As)
Scott McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne: ... ► ilnapolista.it
Verona Inter, l’aspetto migliore di ieri va oltre il risultato: Chivu dovrà stare attento a quel campanello d’allarme
di Redazione Inter News 24Verona Inter, l’aspetto migliore di ieri va oltre il risultato: Chivu dovr... ► internews24.com
La principessa Charlène di Monaco insieme al suo adorato chihuahua alla marcia contro l'abbandono degli animali domestici
Dopo l’incontro speciale con i cani Boyka e Tyson, nuove “reclute” della Sûreté Publique monegasca,... ► iodonna.it
È crollata parte della storica Torre dei Conti sui Fori Imperiali: 4 operai soccorsi, uno è sotto le macerie
Soccorritori al lavoro tra le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma. Intorno all... ► today.it
Ucraina: Kiev, '116 giornalisti morti e 26 ancora prigionieri da inizio invasione russa'
Kiev, 3 nov. (Adnkronos) - Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucr... ► iltempo.it
Ciclismo, storico accordo per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni: si vuol rafforzare il movimento tricolore
L’obiettivo è il seguente: rafforzare il ciclismo italiano, creando un senso di unità e collaborazi... ► oasport.it