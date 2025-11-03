Roma le immagini del secondo crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali

Il nuovo crollo che si è verificato poco prima delle 13 alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi. Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale, tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, le immagini del secondo crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali

