Roma Le Connessioni Pop di Diego Stella brillano a Via Margutta consacrandosi come l’appuntamento d’arte contemporanea più importante del mese
Cronache Cittadine ROMA – In un ottobre romano baciato dal sole e dalla bellezza, Via Margutta, la celebre “strada degli artisti”, è L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ambasciata di Germania Roma. . Cosa ha a che fare lo spazio con il clima? Alle connessioni tra i due campi, sia dal punto di vista scientifico che tecnologico, incluse le possibilità di applicazioni concrete, è stato dedicato l’ultimo appuntamento dei Climate Tal - facebook.com Vai su Facebook
? Al via i lavori per la nuova rotatoria tra #viaCasilina e #viaSiculiana #MunicipioVI Un’opera strategica per: ? traffico più fluido ? più sicurezza ? migliori connessioni con i quartieri Info Completehttps://tinyurl.com/mw4ddan7 - X Vai su X
Roma, grande successo alla Margutta Design Gallery per il maestro Diego Stella e le sue “connessioni Pop” - Alla Margutta Design Gallery di Roma grande successo di pubblico e di critica per la Mostra Personale del maestro Diego Stella. Scrive ilmessaggero.it
Roma, la gang a caccia di prostitute: si fingono clienti, poi le legano e le rapinano - Una “gang” violenta che attacca le prostitute nei loro appartamenti, dove vengono costrette a subire di tutto. Riporta ilmessaggero.it