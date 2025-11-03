Roma lavori in corso sulla Panoramica tra Monte Mario e Piazzale Clodio

Roma, 3 novembre 2025 – Sono in corso da oggi lunedì 3 novembre e fino al 28 novembre i l avori di rifacimento del manto stradale lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel tratto comunemente noto come Panoramica, asse di collegamento tra Monte Mario e piazzale Clodio. Le attività si svolgeranno in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento, a cura di Anas in coordinamento con il dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, rientra nel Piano Strade di Roma Capitale ed è finanziato con fondi giubilari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

Chiusure per lavori sull'Autostrada Roma Fiumicino in arrivo in queste date - facebook.com Vai su Facebook

? 21 ottobre, Inail, Roma Giornata della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa da @inail_gov, @INL_gov e Ministero del Lavoro per rafforzare la #prevenzione. Chiude i lavori il Ministro #MarinaCalderone. Diretta dalle 10:00 sul sito Inail http://lavoro. - X Vai su X

Roma, dal 3 al 28 novembre lavori notturni sulla Panoramica - Da lunedì 3 novembre al 28 novembre saranno in corso i lavori di rifacimento del manto stradale lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel tratto comunem ... Lo riporta msn.com

Lavori sulla Panoramica, chiusure notturne e sensi unici alternati: come cambia la viabilità - Gli interventi saranno portati avanti di notte, l'assessora Segnalini: "Miglioriamo la sicurezza della strada e degli utenti" ... Riporta romatoday.it

Lavori notturni sulla Panoramica: rifacimento manto stradale a Roma - L'assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha sottolineato l'importanza dell'intervento, definendo la Panoramica un asse viario strategico. Si legge su rainews.it