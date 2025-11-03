Roma la Torre dei Conti parzialmente crollata ai Fori Imperiali | eretta nel 1238 da Papa Innocenzo III era in ristrutturazione

La Torre dei Conti, una torre medievale ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata.  È situata in largo Corrado Ricci, presso via dei Fori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma, la Torre dei Conti parzialmente crollata ai Fori Imperiali: eretta nel 1238 da Papa Innocenzo III, era in ristrutturazione

Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre

Roma, crolla parzialmente la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai bloccati - Qui un crollo parziale ha interessato intorno alle 11:30 la Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci.

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche

