Roma ko a San Siro il commento di Condò | Ora vi spiego perché ha vinto il Milan Poi sottolinea una cosa

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

roma ko a san siro il commento di cond242 ora vi spiego perch233 ha vinto il milan poi sottolinea una cosa

© Pianetamilan.it - Roma ko a San Siro, il commento di Condò: “Ora vi spiego perché ha vinto il Milan”. Poi sottolinea una cosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma ko san siroPagelle di Milan-Roma 1-0: Leao luce a San Siro ma segna Pavlovic. Dybala tradisce Gasp - Dybala si fa ipnotizzare da Maignan dal dischetto ma per Gasperini l'attacco è spuntato. Si legge su sport.virgilio.it

GALLERY - Roma ko a San Siro: Pavlovic decide, tre punti al Milan. Gli scatti - Il contropiede di Leao porta al gol, poi Dybala sbaglia un rigore e si fa male ... ilromanista.eu scrive

roma ko san siroIl Milan trionfa contro la Roma, Pavlovic illumina San Siro: Dybala sbaglia il rigore del pareggio - Il Milan vince una partita folle a San Siro, accade di tutto: Pavolvic decide la gara con il gol. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Ko San Siro