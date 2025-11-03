Roma incidente mortale sul lungotevere delle Navi | vittima un 35enne

Roma, 3 novembre 2025 – Ancora sangue sulle strade di Roma: incidente mortale all’alba su lungotevere della Navi, all’incrocio con Piazzale delle Belle Arti, a Roma. Coinvolto uno scooter guidato da un uomo italiano di 35 anni, che è deceduto. Sono in corso indagini da parte della polizia locale del XV Gruppo Cassia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento pare non siano coinvolti altri mezzi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

