Roma in ansia per Dybala | rinviati a domani gli esami strumentali
L’amarezza per la sconfitta subita con il Milan va oltre il risultato negativo, con la Roma che non ha sfruttato l’occasione di issarsi da sola in testa al campionato. Un ko arrivato anche per l’ errore dal dischetto di Dybala, per il quale oltre al danno è arrivata anche la beffa di un nuovo problema fisico, accusato proprio appena calciato il penalty. La preoccupazione è che ci possa essere una lesione al flessore della coscia sinistra, ma per avere la certezza bisognerà aspettare gli esami strumentali, che sono stati rinviati a domani. Out almeno fino alla sosta. Cresce dunque l’ansia per sapere quali saranno effettivamente le condizioni della Joya, sui cui tempi di recupero aveva già accennato qualcosa Gasperini nel post partita: “ La cosa peggiore è l’infortunio che ha avuto dopo il rigore, tornerà dopo la sosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
