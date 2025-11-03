Si è sfiorata la tragedia nella zona dei Fori imperiali nel centro di Roma dove una parte della torre della Corte dei Conti è crollata ferendo alcuni operai (uno è rimasto intrappolato sotto le macerie). L’edificio era in ristrutturazione e un addetto alle operazioni, di 64 anni, è stato travolto dal crollo: estratto dalle macerie ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Roma, il momento del crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali