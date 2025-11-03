Roma | Gelmini Nm ' parole Zakharova non scalfiscono impegno per Ucraina'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Conosciamo bene le provocazioni di Maria Zakharova. Dopo gli attacchi al Presidente della Repubblica Mattarella pensavamo di averle viste tutte e invece, a poche ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma, con un operaio ancora sotto le macerie, la portavoce russa ne approfitta per strumentalizzare una tragedia e screditare nuovamente l'Italia. Zakharova se ne faccia una ragione, le sue parole non scalfiscono, in nessun modo, l'impegno italiano per l'Ucraina”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma: Gelmini (Nm), 'parole Zakharova non scalfiscono impegno per Ucraina'

Altre letture consigliate

A Roma sperano non sia lo stesso infortunio di De Bruyne - facebook.com Vai su Facebook

"GELMINI LUIGI TERMOIDRAULICA S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Mo: Gelmini (Nm), 'perché Pd ha tanta paura di Albanese?' - "Dopo Ilaria Salis e Carola Rackete, Francesca Albanese pare sia diventata la nuova 'paladina' della sinistra italiana. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Gelmini (Nm), 'clima incandescente, solidarietà a forze dell'ordine' - Negli ultimi due anni, dal pogrom del 7 ottobre in avanti, in Italia si sono verificati 733 episodi di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it