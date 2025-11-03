Roma doppio crollo alla Torre dei Conti | operaio romeno intrappolato sotto le macerie

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nel cuore della Capitale. Il doppio crollo della Torre dei Conti, uno dei simboli storici di Roma affacciato sui Fori Imperiali, ha scosso profondamente la città. Sotto le macerie del monumento si trova un operaio di 66 anni, di nazionalità romena, intrappolato dopo il cedimento del solaio. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per salvarlo, ma le operazioni di recupero sono complesse e rallentate dal rischio di ulteriori cedimenti della struttura. Le difficili operazioni di soccorso. L’operaio, identificato come Octavian, è ancora vivo e, secondo le ultime informazioni, i vigili del fuoco sarebbero riusciti a stabilire un contatto con lui. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

