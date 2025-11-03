Roma doppio crollo alla Torre dei Conti | operai coinvolti
Una porzione della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma, è crollata durante lavori di ristrutturazione. Un operaio è ancora sotto le macerie. Un altro, di 64 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Altri due lavoratori hanno riportato lievi traumi. Vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso l’area per sicurezza e recuperato tre operai rimasti bloccati sulle impalcature. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
