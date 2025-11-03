Roma | De Priamo Fdi ' massima solidarietà a operai convolti nel crollo'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Esprimiamo la massima solidarietà agli operai colpiti dal crollo della torre dei Conti a largo Corrado Ricci e, con apprensione, auspichiamo che sia liberato al più presto l'ultimo operaio bloccato ancora sotto le macerie. Ci saranno tutti i tempi e le modalità per individuare eventuali responsabilità e comprendere se questo crollo potesse essere evitato, ma oggi è il giorno nel quale le istituzioni devono fare fronte comune, ed in questo senso ancora una volta la Capitale ha potuto contare sulla vicinanza del Governo, presente sul luogo con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e sulla prontezza del personale dei vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia locale e protezione civile, immediatamente giunti sul luogo ed operativi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
