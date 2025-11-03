Roma crollo torre ai Fori Imperiali | le immagini dei soccorsi

Una struttura in muratura, la Torre dei Conti è crollata in Largo Corrado Ricci, a Roma. Ci sarebbero alcune persone sotto le macerie. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la Municipale. Il crollo si è verificato intorno alle 11,30. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

