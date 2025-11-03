Roma crollo torre ai Fori Imperiali | le immagini dei soccorsi

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una struttura in muratura, la Torre dei Conti è crollata in Largo Corrado Ricci, a Roma. Ci sarebbero alcune persone sotto le macerie. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la Municipale. Il crollo si è verificato intorno alle 11,30. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma crollo torre ai fori imperiali le immagini dei soccorsi

© Lapresse.it - Roma, crollo torre ai Fori Imperiali: le immagini dei soccorsi

Scopri altri approfondimenti

roma crollo torre foriRoma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... Secondo msn.com

Roma, crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima (VIDEO). Si legge su adnkronos.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crollo Torre Fori