Roma crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | ci sono feriti
Poco dopo le 11 di lunedì 3 novembre 2025 il monumento medievale ha ceduto durante alcuni lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11. Secondo msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Lo riporta tg24.sky.it
Roma, crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima (VIDEO). Secondo msn.com