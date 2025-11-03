Roma crollo ai Fori Imperiali | persone sotto le macerie quattro feriti uno grave Caduta parte della Torre dei Conti

Crollo ai Fori Imperiali. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11.20 è crollata parte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, crollo ai Fori Imperiali: persone sotto le macerie, quattro feriti (uno grave). Caduta parte della Torre dei Conti

roma crollo fori imperialiRoma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... Scrive msn.com

Crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: indagini e aggiornamenti in corso - Un parziale crollo della Torre dei Conti ha scosso la città di Roma, suscitando preoccupazione tra cittadini e turisti. Lo riporta notizie.it

roma crollo fori imperialiCrollo ai Fori Imperiali: soccorse quattro persone, operaio ferito travolto da macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Si legge su msn.com

