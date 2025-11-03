Roma crollo ai Fori Imperiali | cosa è successo

Una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma, è crollata improvvisamente intorno alle 11.30 del 3 novembre, sollevando una densa nube di polvere che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco con tre squadre operative, due autoscale e i nuclei speciali in largo Corrado Ricci. Alle 12.50 un secondo cedimento ha generato un nuovo polverone, costringendo i pompieri a ritirare l’autoscala per mettersi in salvo. La parte centrale del lato della torre rivolta verso via Cavour è completamente franata. Al momento risultano quattro operai soccorsi: tre, presenti sulla cima della torre, sono stati evacuati con l’autoscala, mentre uno risulta ancora sotto le macerie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

