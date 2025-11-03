Roma crollo ai Fori Imperiali | caduta una parte della Torre dei Conti Persone sotto le macerie

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crollo ai Fori Imperiali. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11.20 è crollata parte della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie»

