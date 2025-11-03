Paura a Roma, dove nella tarda mattinata di oggi 3 novembre ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo si è verificato intorno alle 11.30, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro, un 66enne romeno, si trova ancora sotto le macerie: continua a dare segni di vita e "gli è anche stata messa la maschera d'ossigeno", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto stampa serale. Un altro operaio, Gaetano La Manna, è stato dimesso in serata, con 8 giorni di prognosi, dopo essere stato ricoverato in codice rosso al San Giovanni: "Sto meglio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore