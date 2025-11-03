Roma crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali | operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore
Paura a Roma, dove nella tarda mattinata di oggi 3 novembre ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo si è verificato intorno alle 11.30, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro, un 66enne romeno, si trova ancora sotto le macerie: continua a dare segni di vita e "gli è anche stata messa la maschera d'ossigeno", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto stampa serale. Un altro operaio, Gaetano La Manna, è stato dimesso in serata, con 8 giorni di prognosi, dopo essere stato ricoverato in codice rosso al San Giovanni: "Sto meglio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Tg2000 - #Crolli ai #ForiImperiali: un operaio ancora sotto le macerie #3novembre #Tv2000 #Crollo #Roma #TorredeiConti - facebook.com Vai su Facebook
Roma, due crolli ai Fori imperiali, un operaio sotto le macerie. La procura indaga per lesioni colpose - X Vai su X
Crolla la Torre dei Conti: Roma col cuore in gola per l'operaio sotto le macerie - Le ruspe e le voci concitate dei soccorritori fanno trapelare, in largo Corrado Ricci, a pochi passi dal Colosseo, l'apprensione per ... Da iltempo.it
Crolla la Torre dei Conti a Roma, continuano le operazioni di salvataggio: i medici raggiungono l’operaio fra le macerie - I soccorritori avrebbero raggiunto l'operaio rimasto intrappolato sotto alle macerie del crollo della Torre dei Conti e gli avrebbero consegnato una maschera ... Scrive fanpage.it
Crolla la Torre dei Conti di Roma. Ansia per un operaio intrappolato. I soccorritori parlano con lui - Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, dove i Vigili del Fuoco stanno tentando di raggiungere l’operaio ancora intrappolato sotto le ... Si legge su msn.com