Roma crolli alla Torre dei Conti | un operaio sotto le macerie è grave
Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. L'area dei Fori Imperiali è stata chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
