Roma crolli alla Torre dei Conti | la Procura indaga per disastro colposo
Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai, uno è ancora sotto le macerie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Crolli ai fori imperiali a Roma, un operaio è ancora sotto le maceria
Paura a #Roma, dove ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 12: un operaio è rimasto ferito gravemente, mentre altri tre, che erano al lavoro sulle impalcature di sosteg
Crolla la Torre dei Conti di Roma. Ansia per un operaio intrappolato. I soccorritori parlano con lui - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa ...
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione.
