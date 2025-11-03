Roma crolli alla Torre dei Conti | la Procura indaga per disastro colposo

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. Coinvolti cinque operai, uno è ancora sotto le macerie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma crolli alla torre dei conti la procura indaga per disastro colposo

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, crolli alla Torre dei Conti: la Procura indaga per disastro colposo

Scopri altri approfondimenti

roma crolli torre contiCrolla la Torre dei Conti di Roma. Ansia per un operaio intrappolato. I soccorritori parlano con lui - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa ... Si legge su msn.com

roma crolli torre contiA Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Lo riporta notizie.it

roma crolli torre contiHe aitua i te Torre dei Conti o Roma: Te Mahi Whakaora i raro i te ohorere - Due crolli della Torre dei Conti a Roma sollevano preoccupazioni significative; un operaio risulta intrappolato nei detriti. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolli Torre Conti