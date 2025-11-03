Roma crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | un operaio sotto le macerie
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata oggi lunedì 3 novembre. Nove le persone che questa mattina stavano lavorando dentro la torre al momento del primo crollo. Un secondo crollo si è verificato intorno alle 13. Una pioggia di calcinacci ha preceduto l'implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima. Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie dopo il primo crollo: uno è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Un terzo operaio si trova ancora sotto le macerie ma è vigile e risponde ai Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
