Roma crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | operaio sotto le macerie DIRETTA
Paura a Roma, dove nella tarda mattinata di oggi ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 11.20, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro si trova ancora sotto le macerie. Poco prima delle 13, si è registrato un altro crollo: una valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuova enorme nube di polvere che ha investito la squadra dei Vigili del fuoco presente sul posto. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti in salvo e incolumi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» Vai su Facebook
Roma – Crollo di un controsoffitto all’interno di una scuola Ieri mattina, verso le ore 8.00, a | http://tg24.info | https://tg24.info/roma-crollo-di-un-controsoffitto-allinterno-di-una-scuola/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info… #crollac - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai soccorsi, uno è grave - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Come scrive notizie.it
Roma, crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte qualche ora prima (VIDEO). Da msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it