Paura a Roma, dove nella tarda mattinata di oggi ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 11.20, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro si trova ancora sotto le macerie. Poco prima delle 13, si è registrato un altro crollo: una valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuova enorme nube di polvere che ha investito la squadra dei Vigili del fuoco presente sul posto. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti in salvo e incolumi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio sotto le macerie. DIRETTA