Roma crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | 4 feriti uno grave Operaio bloccato sotto le macerie Ipotesi cedimento interno

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crolli ai Fori Imperiali. Un primo incidente si è verificato intorno alle 11.20, quando parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione è caduta. Nuovi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma crolli torre contiA Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Si legge su notizie.it

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... tg24.sky.it scrive

roma crolli torre contiRoma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio sotto le macerie - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Segnala iltempo.it

