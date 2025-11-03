Roma crolli a Torre dei Conti ai Fori Imperiali | Operaio sotto macerie è vivo DIRETTA
Paura a Roma, dove nella tarda mattinata di oggi ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 11.30, coinvolgendo quattro operai. Uno di loro si trova ancora sotto le macerie mentre un altro è stato ricoverato in codice rosso. Poco prima delle 13, si è registrato un altro crollo: una valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuova enorme nube di polvere che ha investito la squadra dei Vigili del fuoco presente sul posto. Un pompiere è stato trasportato all'ospedale Oftalmico. La struttura è ora monitorata anche dall'alto con droni, per valutare la stabilità delle mura e il rischio di ulteriori cedimenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
