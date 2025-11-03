Roma crollata torre ai Fori Imperiali

(Adnkronos) – La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal crollo. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com