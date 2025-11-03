Roma crollata torre ai Fori Imperiali
(Adnkronos) – La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal crollo. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ieri è crollata una volta della II rotonda del carcere Regina Coeli di Roma. Fortunatamente nessuno tra le persone detenute e gli operatori ha riportato conseguenze. Le conseguenze le sta però patendo il sistema penitenziario italiano, con un tasso di sovraffol - facebook.com Vai su Facebook
