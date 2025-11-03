Roma crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali | un operaio è grave

Lunedì mattina è crollata una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, nei Fori Imperiali. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 64 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni mentre gli altri tre operai, inizialmente bloccati su un'impalcatura, sono stati portati in salvo. Un altro operaio è ancora bloccato nell'edificio. I vigili del fuoco del gruppo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono al lavoro per raggiungerlo cercando di passare attraverso una piccola finestra posizionata sul lato sinistro della Torre. L'edificio, eretto nell’858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra una delle esedre del portico del tempio della Pace, era in ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

