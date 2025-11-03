Roma crolla una parte della torre Fori Imperiali

Roma, 3 novembre 2025 – Momenti di paura nel cuore di Roma: intorno alle 11:30 la storica Torre dei Conti, tra via dei Fori Imperiali e via Cavour, è parzialmente crollata. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre operative dei Vigili del Fuoco, con il supporto di due autoscale e dei nuclei specializzati. Operaio in codice rosso. Dalle prime informazioni, quattro persone sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie un operaio rimasto intrappolato nel crollo: l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it