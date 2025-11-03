Roma crolla una parte della torre Fori Imperiali

Cdn.ilfaroonline.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 – Momenti di paura nel cuore di Roma: intorno alle 11:30 la storica Torre dei Conti, tra via dei Fori Imperiali e via Cavour, è parzialmente crollata. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre operative dei Vigili del Fuoco, con il supporto di due autoscale e dei nuclei specializzati. Operaio in codice rosso. Dalle prime informazioni, quattro persone sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie un operaio rimasto intrappolato nel crollo: l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

roma crolla parte torreCrolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Secondo msn.com

roma crolla parte torreCrolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Si legge su msn.com

Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: le immagini - Sono quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del Fuoco che si trovano alla Torre dei Conti, dove intorno alle 11,30 si è verificato ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Parte Torre