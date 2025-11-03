Roma crolla una parte della Torre dei Conti | un operaio sotto le macerie uno grave

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. L'area dei Fori Imperiali è stata chiusa per consentire i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, crolla una parte della Torre dei Conti: un operaio sotto le macerie, uno grave

