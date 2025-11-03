Roma crolla una parte della Torre dei Conti | un operaio sotto le macerie uno grave | Nuovi cedimenti durante i soccorsi
Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. L'area dei Fori Imperiali è stata chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma.