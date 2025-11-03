Roma crolla una parte della Torre dei Conti | un operaio sotto le macerie è grave | Nuovi cedimenti durante i soccorsi

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. L'area dei Fori Imperiali è stata chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma crolla una parte della torre dei conti un operaio sotto le macerie 232 grave nuovi cedimenti durante i soccorsi

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, crolla una parte della Torre dei Conti: un operaio sotto le macerie, è grave | Nuovi cedimenti durante i soccorsi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma crolla parte torreA Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Lo riporta notizie.it

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Riporta tg24.sky.it

roma crolla parte torreCrolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Parte Torre