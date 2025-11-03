Roma crolla una parte della Torre dei Conti | un operaio sotto le macerie è grave | Nuovi cedimenti durante i soccorsi
Una sezione dell'antica struttura, in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr, è crollata improvvisamente durante i lavori. L'area dei Fori Imperiali è stata chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione della torre. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinv - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci: persone bloccate sotto le macerie - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Lo riporta notizie.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Riporta tg24.sky.it
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Riporta msn.com