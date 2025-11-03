Roma crolla una parte della Torre dei Conti | un operaio è gravemente ferito
Intorno alle ore 11:20 di questa mattina la Torre dei Conti, che si trova in largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma, è parzialmente crollata. La struttura è attualmente in ristrutturazione e, al momento del crollo, alcuni operai stavano lavorando nell’area interessata. Stando alle prime ricostruzioni, uno di loro sarebbe rimasto ferito: si tratta di un uomo di sessantaquattro anni, che ha riportato un trauma cranico. Dopo essere stato estratto dalle macerie, è arrivati in codice rosso in ambulanza all’ospedale San Giovanni per accertamenti. Altri due operai hanno riportato ferite lievi, ma si sono rifiutati di andare in ospedale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
