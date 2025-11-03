Roma crolla una parte della Torre dei Conti in centro Nuovo cedimento durante il salvataggio di un operaio sotto le macerie 

La torre è attualmente in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

