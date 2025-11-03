Roma crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | ferito un operaio

Tg24.sky.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è crollata, negli scorsi minuti, una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore di Roma.  Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno provveduto a chiudere il traffico pedonale per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. La torre è attualmente in ristrutturazione e, secondo le prime informazioni disponibili, quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo.  I pompieri sono intervenuti sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, operativi anche polizia, carabinieri, 118 e polizia locale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

roma crolla una parte della torre dei conti ai fori imperiali ferito un operaio

© Tg24.sky.it - Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

Approfondisci con queste news

roma crolla parte torreRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. msn.com scrive

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - L'intervento dei vigili del fuoco: quattro operai sono stati soccorsi e salvati dalle macerie ... Segnala roma.corriere.it

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - A Roma è crollata, negli scorsi minuti, una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore di Roma. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Parte Torre