Roma crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | ferito un operaio

A Roma è crollata, negli scorsi minuti, una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore di Roma. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno provveduto a chiudere il traffico pedonale per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. La torre è attualmente in ristrutturazione e, secondo le prime informazioni disponibili, quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo. I pompieri sono intervenuti sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, operativi anche polizia, carabinieri, 118 e polizia locale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

