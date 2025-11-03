Roma crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | verifiche in corso
Roma, 3 novembre 2025 - Crolla una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
CLASSIFICA SERIE A A CONFRONTO! Dopo 8 giornate, il Milan è a +3 punti rispetto alla stagione scorsa: un bel segnale. ROMA SPRINT! I giallorossi segnano il miglioramento record a +8, mentre la Fiorentina crolla a -9. #SerieA #Milan #Napoli #Roma - facebook.com Vai su Facebook
RASSEGNA STAMPA ? Notte fonda all’Olimpico: la Roma crolla 2-1 col Plzen, altra sconfitta europea Dybala segna il gol 200 ma non basta Fischi per Dovbyk e una squadra smarrita: serve una svolta $asroma $Roma $EuropaLeague $Gasperini $D - X Vai su X
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... Segnala msn.com
Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone sotto le macerie - Paura questa mattina a Roma dove, poco dopo le 11, è crollata parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione. Segnala msn.com