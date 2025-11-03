Roma crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | verifiche in corso

Roma, 3 novembre 2025 - Crolla una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: verifiche in corso

