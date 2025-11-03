Roma crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | operaio ferito sotto le macerie

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 - Crolla una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione. Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Sarebbero 4 i lavoratori soccorsi dai vigili del fuoco.  . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

roma crolla torre dei conti ai fori imperiali operaio ferito sotto le macerie

© Quotidiano.net - Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie

Leggi anche questi approfondimenti

roma crolla torre contiRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Lo riporta msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. roma.corriere.it scrive

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Torre Conti