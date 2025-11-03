Roma crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali | alcune persone sotto le macerie

A Roma, nella zona dei Fori Imperiali, questa mattina (lunedì) è crollata una struttura in muratura, la Torre dei Conti in largo Corrado Ricci. Secondo quanto apprende LaPresse ci sarebbero alcune persone sotto le macerie. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la Municipale. Vigili del Fuoco al lavoro dopo il crollo di parte della Torre dei Conti a Roma (Foto Vigili del Fuoco) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

