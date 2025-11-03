Roma crolla torre ai Fori Imperiali

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Captiale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma crolla torre ai fori imperiali

© Ilmessaggero.it - Roma, crolla torre ai Fori Imperiali

