Roma crolla torre ai Fori Imperiali
Pattuglie della Polizia Locale di Roma Captiale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
CLASSIFICA SERIE A A CONFRONTO! Dopo 8 giornate, il Milan è a +3 punti rispetto alla stagione scorsa: un bel segnale. ROMA SPRINT! I giallorossi segnano il miglioramento record a +8, mentre la Fiorentina crolla a -9. #SerieA #Milan #Napoli #Roma - facebook.com Vai su Facebook
RASSEGNA STAMPA ? Notte fonda all’Olimpico: la Roma crolla 2-1 col Plzen, altra sconfitta europea Dybala segna il gol 200 ma non basta Fischi per Dovbyk e una squadra smarrita: serve una svolta $asroma $Roma $EuropaLeague $Gasperini $D - X Vai su X
Roma non perda l'occasione di rigenerare i suoi Fori - Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali: in pochi passi si attraversano secoli di civiltà, di potere, di immaginario. Segnala huffingtonpost.it
Roma, al via il Gran Tour di Dolce & Gabbana: show di moda da Villa Adriana ai Fori - Le stratificazione millenarie dei Fori ma anche la Roma medievale, rinascimentale, barocca. roma.corriere.it scrive
Roma: via camion bar da Colosseo e Fori - Via i camion dai salotti del centro di Roma: dal Tridente al Colosseo ai Fori imperiali fino al Circo Massimo, passando per Torre Argentina. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it