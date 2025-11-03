Roma crolla parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci | ferito un operaio estratto dalle macerie 

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torre è attualmente in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

