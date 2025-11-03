Roma crolla parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci | ferito un operaio estratto dalle macerie
La torre è attualmente in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Come scrive msn.com
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Segnala msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Lo riporta tg24.sky.it