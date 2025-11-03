Roma crolla parte della Torre dei Conti ai Fori | un operaio sotto le macerie Il prefetto | E' ancora vivo
Lunedì mattina è crollata una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, nei Fori Imperiali. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 64 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni mentre gli altri tre operai, inizialmente bloccati su un'impalcatura, sono stati portati in salvo. Un altro operaio è ancora bloccato nell'edificio. Mentre i vigili del fuoco tentavano di raggiungerlo, passando attraverso una piccola finestra posizionata sul lato sinistro della Torre, c'è stato un secondo crollo. Una nuvola di polvere si è alzata nell'aria dopo la caduta di alcuni calcinacci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
