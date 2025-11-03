Roma crolla parte della Torre dei Conti ai Fori | un operaio sotto le macerie Il prefetto | È ancora vivo

Ilfoglio.it | 3 nov 2025

Lunedì mattina è  crollata una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, nei Fori Imperiali. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 64 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni mentre gli altri tre operai, inizialmente bloccati su un'impalcatura, sono stati portati in salvo. Un altro operaio, un uomo di 66 anni, è ancora bloccato nell'edificio. Mentre i vigili del fuoco tentavano di raggiungerlo, passando attraverso una piccola finestra posizionata sul lato sinistro della Torre, c'è stato un secondo crollo. Una nuvola di polvere si è alzata nell'aria dopo la caduta di alcuni calcinacci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

roma crolla parte della torre dei conti ai fori un operaio sotto le macerie il prefetto 200 ancora vivo

© Ilfoglio.it - Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori: un operaio sotto le macerie. Il prefetto: "È ancora vivo"

