Roma crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali | persone sono le macerie

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la viabilità, per agevolare l'intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma crolla parte torreRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Scrive msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Riporta roma.corriere.it

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Si legge su ilmessaggero.it

