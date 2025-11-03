Roma crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali FOTO
In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Ferito gravemente un operaio, la Procura apre un’indagine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Paura in centro a Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.
Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.
Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione.
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio