Roma crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali FOTO

Tg24.sky.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Ferito gravemente un operaio, la Procura apre un’indagine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

