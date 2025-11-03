roma crolla parte della torre dei conti ai fori imperiali foto

In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Ferito gravemente un operaio, la Procura apre un’indagine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

